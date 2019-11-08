Общество
Lenta.ruУмер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина на сайте парка. Тимур умер во вторник, 5 ноября.
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«Тимура не стало»: известный по дружбе с тигром Амуром козел умер в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 19:05
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Политика
Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению
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РИА Новости вчера в 16:32
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Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
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Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Российская газета 03:00
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90 лет сегодня со дня рождения Олега Борисова
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Объявлены цены на новый купе-кроссовер Haval F7x для России
Компания Haval назвала официальные цены на новый купеобразный кроссовер F7x для России, сборка которого осуществляется на мощностях предприятия марки в индустриальном парке Узловая.
Daily-Motor.Ru вчера в 12:41
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
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В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
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Общество
В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний
В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий.
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Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева по пересмотру актов СССР
Министерство юстиции РФ не успевает до 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по подготовке постановления правительства об отмене советских правовых актов.
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Еще 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11
В октябре Xiaomi выпустила долгожданную MIUI 11, основанную на Android 10. Первыми прошивку получили флагманские смартфоны Xiaomi и Redmi.
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Lenta.ru 03:25
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Умер автор песен Лещенко и Кобзона
Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.
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Общество
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Газета.Ru вчера в 22:47
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Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря.
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Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит как свидетель в деле, возбуждённом по статье 135 УК РФ (развратные действия).
News.ru вчера в 08:18
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В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
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В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
Газета.Ru вчера в 19:41