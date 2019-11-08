Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина на сайте парка. Тимур умер во вторник, 5 ноября.

Политика В Кремле оценили возможность штрафа для президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.

Политика Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.

Политика Китай и США проведут консультации по ядерной безопасности Представители Пекина и Вашингтона в декабре проведут консультации по ядерной безопасности.

Политика В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.

Происшествия Взрыв в центре Бишкека попал на видео В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Шоу-бизнес Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Скандал вокруг жены Харламова никак не утихает.

Фигурное катание Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Футбол Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.

Энергетика Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Космос Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента, уточняется в пресс-релизе.

Политика Лавров прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".

Политика В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.

Гаджеты Еще 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11 В октябре Xiaomi выпустила долгожданную MIUI 11, основанную на Android 10. Первыми прошивку получили флагманские смартфоны Xiaomi и Redmi.

Общество Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2» В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Авто Geely представила новый кроссовер Geely Icon Icon (Икона) – второй кроссовер «Джили», в основу которого положена «тележка» ВМА (B-segment Modular Architecture).

Происшествия Нижегородский таксист избил пассажира до смерти Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.

Гаджеты Эксперты Роскачества составили обновленный рейтинг смартфонов Эксперты Роскачества протестировали смартфоны различных производителей электроники составили обновленный рейтинг.