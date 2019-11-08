Общество

ИзвестияИзвестияУмер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер. Об этом сообщила на сайте парка опекун козлика Эльвира Головина. Тимур умер во вторник, 5 ноября.
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«Тимура не стало»: известный по дружбе с тигром Амуром козел умер в Приморье

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Умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром

РИА Новости18:50
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