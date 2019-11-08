Общество
ИзвестияУмер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер. Об этом сообщила на сайте парка опекун козлика Эльвира Головина. Тимур умер во вторник, 5 ноября.
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«Тимура не стало»: известный по дружбе с тигром Амуром козел умер в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 19:05
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Экономика
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Общество
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Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
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Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
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Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
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Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
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Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
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Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
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Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
Общество
Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала
Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
Хоккей
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Сюда входят 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, штраф Антимонопольного комитета почти в 7 млрд долл. и новый иск на 11,8 млрд (компания запросила пересмотр «Газпромом» тарифа на транзит в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года, а при неисполнении этого условия украинская сторона будет требовать компенсации в размере 11,8 млрд долл.).
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.