28 января Игнатьева исключили из "Единой России", а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия". В конце мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента о своей отставке. Заседание было назначено на 30 июня.

с чего всё началось

Культура Иркутянка стала лауреатом госпремии в области литературы и искусства Имена лауреатов Государственной премии за 2019 год в области литературы и искусства стали известны 18 июня.

Экономика Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости. 5

Шоу-бизнес Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес. 178

Космос New Horizons первым показал неземное звёздное небо Для удобства астрономы решили сравнить фотоснимки двух звездных систем Wolf 359 и Проксима Центавра, находящихся в 8 и 4 световых годах от Земли. 6

Кино Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки». 52

Происшествия Экс-глава курганского ГУ МЧС Рожков стал фигурантом двух новых уголовных дел Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, связанных с мошенничеством и превышением должностных полномочий. 1

Политика Помпео назвал Болтона предателем Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой. 7

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. 274

Общество Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. 42

Общество ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса. 3,9K

Политика Собянин разъяснил поправку о президентских сроках Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 50

Технологии Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги» Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов. 173

Здоровье «Список книг для них, как гильотина»: почему нужно отстать от школьника с заданиями на лето К чему приводят перегрузки Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос.

Политика Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне Президент РФ считает, что причины Второй мировой войны связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. выдержка из статьи Владимира Путина Фото: сайт Кремля выдержка из статьи Владимира Путина. 7

Политика Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. 3,5K

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 18