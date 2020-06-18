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КоммерсантъУмер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
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с чего всё началось
С 1 января 2012 года - глава Чувашии. 9 июня 2015 года президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года - в Единый день голосования - Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей, был избран на второй срок.Интерфакс15:18
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