Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУмер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
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с чего всё началось

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

С 1 января 2012 года - глава Чувашии. 9 июня 2015 года президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года - в Единый день голосования - Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей, был избран на второй срок.
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Михаил Игнатьев умер от коронавируса

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Скончался Михаил Игнатьев

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:48, Ашберн
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Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Отстранен от должности Главы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
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