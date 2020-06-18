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КоммерсантъУмер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
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с чего всё началось
А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. 28 января Игнатьева исключили из "Единой России", а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия".Интерфакс15:18
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