Общество
РБКУмер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский
Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте лондонской биржи.
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с чего всё началось
Член совета директоров En+ Игорь Ложевский скончался 12 апреля после «непродолжительной болезни», говорится в сообщении компании на сайте Лондонской биржи.Forbes03:45
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Политика
Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции
Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа.
ТАСС 04:25
Общество
МЧС России доставит в Сербию средства защиты от коронавируса
МЧС России отправит в Сербию средства защиты, в том числе комбинезоны, для борьбы с коронавирусом.
Известия 02:51
Общество
В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому
Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
Происшествия
Жительница Барнаула застряла в Иордании из-за коронавируса
В Иордании из-за жесткого карантина застряла жительница Барнаула Кристина.
Московский Комсомолец 03:52
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Политика
Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей
Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:35
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Сегодня утром КНДР в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуски крылатых ракет, дальность полета которых составила около 150 км. Также были запущены ракеты класса "воздух - земля".
Российская газета 01:59
Здоровье
В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
Авто
В России массово подорожали автомобили
Несмотря на снижение спроса на автомобили в России из-за коронавируса, все основные автопроизводители увеличили стоимость своих автомобилей к началу апреля.
Известия 03:27
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Общество
Подтверждены еще 11 случаев коронавируса в Самарской области
Оперативный штаб Самарской области во вторник, 14 апреля сообщил о 11 новых случаях заболевания коронавирусом.
Kursk.com 04:18
Политика
Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене
Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
Известия 12 апреля в 23:49
Происшествия
В Волгоградской области подтвердили первую смерть из-за COVID-19
Всего в Волгоградской области зарегистрировано 46 случаев заболевания, два прибавились за последние сутки.
Российская газета 05:03
Здоровье
На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе.
REGNUM вчера в 03:57
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Общество
Лера Кудрявцева: «Почему в России не объявляют ЧС? Сидите дома, а мы вам ни *** платить не будем»
Всех посадили дома, объявили ЧС, люди сидят дома, выполняют указания, но при этом государство им всё оплачивает.
Спорт БИЗНЕС Online 04:11
Происшествия
В центре Саратова зарезали молодого мужчину
FreeNews-Volga 01:05
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Транспорт
В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций
С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
Армия и оружие
Работа С-400 «Триумф» попала на видео
Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
Рамблер 04:05
Происшествия
Экстрадированного совладельца «Зимней вишни» привезли в Кемерово
Обвиняемого во взяточничестве совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского доставили в Кемерово, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:03
Происшествия
Вблизи Чернобыльской АЭС заметили верховые пожары
РИА Новости вчера в 16:05
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
Piter.tv 04:58
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Вечерняя Москва вчера в 17:35