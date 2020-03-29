Общество

ТВ ЦентрТВ ЦентрУмер экс-глава Мосгоризбиркома Горбунов

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер на 67-м году жизни. Об этом написал у себя в Twitter мэр Сергей Собянин.
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Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Дождь08:17

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Интерфакс08:16

Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

ТАСС08:40

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РИА Новости08:45

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Агентство Москва08:45

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:47

Умер экс‑председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РИАМО08:42
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
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Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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Сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в Минздраве

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Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
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Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

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Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
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В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
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Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
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Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

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Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
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В Германии допустили повторение «итальянского сценария» эпидемии

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