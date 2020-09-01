Президент США Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в городе Кеноша (штат Висконсин), вспыхнувшие после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка.
31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».