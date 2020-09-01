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РИА Новости
РИА Новости

Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов

Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Instagram.В источнике
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РИА Новости

Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов

РИА Новостивчера в 16:17
Известия

Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов

Известиявчера в 16:06
НТВ

Умер бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов

НТВвчера в 15:57
РБК

Умер бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов

РБКвчера в 15:58
Коммерсантъ

Умер бывший омбудсмен Олег Миронов

Коммерсантъвчера в 16:00
URA.Ru

Москалькова сообщила о смерти экс-омбудсмена России

URA.Ruвчера в 15:56
ТАСС

Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов

ТАССвчера в 15:45

Трамп назвал беспорядки в Кеноше «внутренним терроризмом»

Президент США Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в городе Кеноша (штат Висконсин), вспыхнувшие после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка.
Интерфаксвчера в 15:42

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Lenta.ru31 августа в 16:02
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