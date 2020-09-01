Автор «Дневника Хача» переехал в США и признал себя «бомжарой»

Блогер Амиран Сардаров, известный в сети как автор «Дневника Хача», рассказал, что переехал в США и теперь живет в квартире в Лос-Анджелесе, но доволен жизнью, несмотря на серьезные траты.