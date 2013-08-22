Общество
62инфоУмер экс-президент Египта Хосни Мубарак
В 1949 году окончил военное училище в Каире, а в 1950-м – местную военно-воздушную академию, в 1960-е годы обучался в СССР, где освоил русский язык. В 1981-м году стал президентом Египта. На этом посту он сменил Анвара Садата, погибшего во время покушения на военном параде.
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