Общество

62инфо62инфоУмер экс-президент Египта Хосни Мубарак

В 1949 году окончил военное училище в Каире, а в 1950-м – местную военно-воздушную академию, в 1960-е годы обучался в СССР, где освоил русский язык. В 1981-м году стал президентом Египта. На этом посту он сменил Анвара Садата, погибшего во время покушения на военном параде.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Lenta.ru06:04

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

РБК06:52

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

РИА Новости06:48

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Интерфакс06:11

В Египте умер бывший президент Хосни Мубарак

RT на русском11:00

Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в военном госпитале

Коммерсантъ09:02

Биография Хосни Мубарака

ТАСС06:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Ответная игра пройдет в Испании 18 марта. Отметим, что этот матч стал 141-м для Линеоля Месси в Лиге чемпионов.
ГЛАС.RU 17:06
Происшествия

Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве

Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
ТАСС 15:28
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала идеальную фигуру после родов

Оксана Самойлова неделю назад стала мамой в четвертый раз. После трех девочек в звездной семье, наконец, появился мальчик.
Paparazzi.ru 01:36
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Общество

Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне

На концерте в Лондоне сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил спел с российским рэпером Face, которые выступал в Великобритании, сообщает телеканал «360».
МИР 24 05:17
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала разработчика Александра Литреева

Коммерсантъ Екатеринбург 23 февраля в 13:01
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 08:56
Энергетика

Новак определил продолжительность эры нефти

Российский министр энергетики Александр Новак полагает, что спрос не нефть будет актуален в течение двух десятилетий.
Газета.Ru 17:37
Политика

«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Ведомости 13:06
Биатлон

Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.
Нева Спорт 10:29
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ

REGNUM 00:19
Футбол

Джордж Клуни может купить «Малагу»

Газета.Ru вчера в 16:18
Происшествия

В Сочи двух детей унесло в море во время шторма

РИА Новости 14:28
Шоу-бизнес

Врачи отказались оперировать 90-летнюю бабушку Ивана Урганта

RuNews24.ru 04:39
Здоровье

Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств

РИА Новости 06:02
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 23 февраля в 07:23
Происшествия

13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur

Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
REGNUM 12:40
Игры

Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта

Игромания.ру 01:57
Происшествия

Врачей в Кабардино-Балкарии уволят после видео с застольем на работе

РБК 15:05
Общество

Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Газета.Ru 11:35
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Космос

Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур

News.ru вчера в 01:52
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерного удара России

США провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по натовскому объекту на территории Европы.
Газета.Ru 08:42
Политика

Эксперт назвал новые антироссийские санкции обычной практикой в США

Новые санкционные меры, которые ввели Соединенные Штаты против России, стали уже обычным делом для них.
Газета.Ru 17:21
Религия

Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.
РИА Новости 17:30
Политика

Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты.
Комсомольская правда 02:51
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Политика

Премьер-министр Румынии сложил полномочия

Как сообщает ТАСС, Орбан подал в отставку на фоне бойкота заседания законодательного органа со стороны Социал-демократической партии.
Эхо Москвы 14:31
Происшествия

В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона

Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
РИА Новости 14:15
Наука

Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов

Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
RuNews24.ru вчера в 02:34
ещё по теме
Хосни Мубарак
Египетский военный деятель
Египетский военный, политический и государственный деятель. Президент Египта в 1981-2011 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное