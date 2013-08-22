Общество
62инфоУмер экс-президент Египта Хосни Мубарак
В 1949 году окончил военное училище в Каире, а в 1950-м – местную военно-воздушную академию, в 1960-е годы обучался в СССР, где освоил русский язык. В 1981-м году стал президентом Египта. На этом посту он сменил Анвара Садата, погибшего во время покушения на военном параде.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Ответная игра пройдет в Испании 18 марта. Отметим, что этот матч стал 141-м для Линеоля Месси в Лиге чемпионов.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру после родов
Оксана Самойлова неделю назад стала мамой в четвертый раз. После трех девочек в звездной семье, наконец, появился мальчик.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Общество
Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне
На концерте в Лондоне сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил спел с российским рэпером Face, которые выступал в Великобритании, сообщает телеканал «360».
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала разработчика Александра Литреева
Энергетика
Новак определил продолжительность эры нефти
Российский министр энергетики Александр Новак полагает, что спрос не нефть будет актуален в течение двух десятилетий.
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Биатлон
Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море во время шторма
Здоровье
Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Происшествия
13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur
Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
Игры
Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Космос
Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по натовскому объекту на территории Европы.
Политика
Эксперт назвал новые антироссийские санкции обычной практикой в США
Новые санкционные меры, которые ввели Соединенные Штаты против России, стали уже обычным делом для них.
Религия
Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание
Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.
Политика
Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
Премьер-министр Румынии сложил полномочия
Как сообщает ТАСС, Орбан подал в отставку на фоне бойкота заседания законодательного органа со стороны Социал-демократической партии.
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Наука
Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов
Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.