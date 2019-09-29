Политика
ТАССУмер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова. 73-летнего Мешкова, перенесшего инсульт на отдыхе в Турции, 16 сентября доставили в больницу в Красногорске.
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с чего всё началось
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который две недели назад после инсульта был перевезен из больницы Турции в Московскую область, скончался в воскресенье днем на 74-м году жизни, сообщила агентству "Интерфакс" дочь политика Марианна Мешкова.Интерфакс06:00
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