Политика

ТАССТАССУмер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова. 73-летнего Мешкова, перенесшего инсульт на отдыхе в Турции, 16 сентября доставили в больницу в Красногорске.
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Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в больнице

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который две недели назад после инсульта был перевезен из больницы Турции в Московскую область, скончался в воскресенье днем на 74-м году жизни, сообщила агентству "Интерфакс" дочь политика Марианна Мешкова.
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Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

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ТАСС05:52

Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

РБК05:48

Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

RT на русском05:47

Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

РИА Новости05:45

Первый президент Крыма Мешков скончался в московской больнице

ИА Крыминформ05:31
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Юрий Александрович Мешков
Российский политик
Крымский государственный и политический деятель. Первый и единственный Президент Республики Крым, включая Севастополь. Кандидат юридических наук.
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