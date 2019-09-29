Политика

Российская газетаРоссийская газетаСкончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила дочь политика Марианна Мешкова. Единственный в истории республики президент находился в реанимации больницы Красногорска.
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Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в больнице

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который две недели назад после инсульта был перевезен из больницы Турции в Московскую область, скончался в воскресенье днем на 74-м году жизни, сообщила агентству "Интерфакс" дочь политика Марианна Мешкова.
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