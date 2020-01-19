Общество
ИзвестияУмер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков
Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в возрасте 36 лет. Об этом 19 января на своей странице в Facebook сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.
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Политика
Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Гаджеты
Опубликованы характеристики новых видеокарт NVIDIA
Пока все ждут появление новых видеокарт NVIDIA в этом году, в интернете появилась информация о будущих двух моделях, а именно о GeForce RTX 3070 и RTX 3080.
Кино
Как изменились актёры сериала «Закрытая школа» спустя восемь лет
Агата Муцениеце Агата сыграла главную роль в "Закрытой школе", эти съемки оказались для нее первым крупным проектом.
Общество
На острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за снежного шторма
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Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже
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Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
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Глушаков может покинуть «Ахмат»
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Технологии
Amazon создает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Происшествия
В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре
Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.
Политика
Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Сопредседатели отметили, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы».
Единоборства
Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой
Возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере.
Армия и оружие
Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии
Политика
Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Общество
В Грузии разругались с США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании
Напомним, американская компания, работающая в Грузии с середины 90-х годов, три года назад заявила об обнаружении огромных запасов газа в объеме 5 трлн кубометров.
Игры
Игру The Elder Scrolls Online переведут на русский язык в 2020 году
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Политика
Иран отправит на Украину «черные ящики» сбитого самолета
Власти Ирана намерены передать Украине бортовые самописцы сбитого случайно иранскими военными авиалайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Политика