Общество

ИзвестияИзвестияУмер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в возрасте 36 лет. Об этом 19 января на своей странице в Facebook сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск»

РБК09:46

Умер бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

ТАСС08:24

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Говорит Москва07:51

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия08:18

Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в 36 лет

Российская газета07:33

Бывший кавээнщик Тимур Гайдуков ушел из жизни в Крещение

Вести.Ru07:16

Друг экс-участника команды КВН «Город Пятигорск» сообщил о его смерти

РЕН ТВ06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
Политика

Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Российская газета 14:43
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 11:46
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 12:53
Гаджеты

Опубликованы характеристики новых видеокарт NVIDIA

Пока все ждут появление новых видеокарт NVIDIA в этом году, в интернете появилась информация о будущих двух моделях, а именно о GeForce RTX 3070 и RTX 3080.
The GEEK 14:02
Кино

Как изменились актёры сериала «Закрытая школа» спустя восемь лет

Агата Муцениеце Агата сыграла главную роль в "Закрытой школе", эти съемки оказались для нее первым крупным проектом.
SM News 17 января в 01:51
Общество

На острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за снежного шторма

ТАСС 17 января в 11:00
Гаджеты

Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже

Волга-Медиа вчера в 01:26
Космос

Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

Vevby.ru 08:29
Футбол

Глушаков может покинуть «Ахмат»

Свободная Пресса вчера в 12:31
Здоровье

Названы продукты, снижающие давление

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Российская газета вчера в 04:21
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Технологии

Amazon создает систему оплаты по скану ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

РБК вчера в 17:10
Происшествия

В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре

Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.
ТАСС 09:41
Политика

Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Сопредседатели отметили, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы».
Известия 08:25
Единоборства

Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой

Возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере.
Советский спорт 14:55
Армия и оружие

Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

Lenta.ru 13:34
Политика

Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
РБК 13:12
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 16 января в 09:53
Авто

Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Автоновости дня 03:05
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Телепрограмма 04:26
Общество

В Грузии разругались с США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании

Напомним, американская компания, работающая в Грузии с середины 90-х годов, три года назад заявила об обнаружении огромных запасов газа в объеме 5 трлн кубометров.
Красная весна 11:33
Игры

Игру The Elder Scrolls Online переведут на русский язык в 2020 году

REGNUM 17 января в 02:46
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 13:22
Политика

Иран отправит на Украину «черные ящики» сбитого самолета

Власти Ирана намерены передать Украине бортовые самописцы сбитого случайно иранскими военными авиалайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Российская газета вчера в 10:30
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Главное