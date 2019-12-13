Здоровье
РБКУмер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак. Мальчик скончался от осложнений, не связанных с основным заболеванием, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.
Читать в источнике
Оценить254
Подробнее о событии
Показать все источники
Умер еще один ребенок, который ожидал операции у трансплантолога Михаила Каабака
Православие и Мир05:08
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold уже установил рекорд по продажам
Первый массово доступный смартфон со сгибающимся экраном Samsung Galaxy Fold был представлен в феврале этого года и должен был выйти весной, однако из-за конструктивных недостатков релиз смартфона задержался до осени этого года.
Экономика
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Космос
Зонд NASA составил первую глобальную карту ветров в атмосфере Марса
Периодические "нырки" зонда MAVEN в атмосферу Марса помогли ученым составить полную карту движения ветров на этой планете.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Фигурное катание
Загитова объявила о приостановлении карьеры
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Авто
В России начались продажи BMW X6 нового поколения
Официальная премьера BMW X6 нового поколения прошла еще в июле 2019 года, тогда же компания объявила и рублевые цены на авто.
Общество
Финляндия запретит ввоз растений, овощей и фруктов из России
В среду, 11 декабря, стало известно, что Финляндия вводит запрет на ввоз растений, овощей и фруктов из России и других стран, которые не входят в состав Европейского союза.
Общество
Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть
Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Гаджеты
MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Футбол
Лавесси объявил о завершении карьеры
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Наука
Мёртвых зон в океане гораздо больше, чем считали ученые
Ученые обнаружили доказательства того, что большая часть океана состоит из мертвых зон, изучив химические сигнатуры, оставленные анаэробными бактериями.
Политика
Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
Хоккей
Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом» после 15 декабря. Илья планирует остаться в НХЛ
Как стало известно «СЭ», нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Футбол
Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы
Киевское "Динамо" в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с швейцарским "Лугано" — 1:1.
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Финансы
На Украине рекордно обвалился доллар. Что будет дальше?
Текущий курс Национального банка Украины составляет 23,69 гривны за доллар (63,34 рубля), хотя год назад за доллар давали 27,82 гривны.
Общество
Мединский заявил, что «с грустью» смотрит на сборы голливудских фильмов в России
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Общество
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".