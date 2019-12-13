Здоровье

РБКРБКУмер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак. Мальчик скончался от осложнений, не связанных с основным заболеванием, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.
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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК07:00

В Москве умер один из близнецов, ожидавших операции у Каабака

РИА Новости05:14

Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

Интерфакс05:10

Умер один из сахалинских близнецов, ждавших операции Каабака

Телеканал 360°05:17

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Коммерсантъ03:55

Умер второй ребенок, который не дождался операции у Каабака

Газета.Ru07:44

Умер мальчик из Южно-Сахалинска, ожидавший пересадки почки

ТАСС04:21
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