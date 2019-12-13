Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъУмер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК07:00

В Москве умер один из близнецов, ожидавших операции у Каабака

РИА Новости05:14

Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

Интерфакс05:10

После смерти одного из близнецов-пациентов Каабака лечение его брата не ускорили

Газета.Ru07:24

Умер один из сахалинских близнецов, ждавших операции Каабака

Телеканал 360°05:17

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Коммерсантъ03:55

Умер мальчик из Южно-Сахалинска, ожидавший пересадки почки

ТАСС04:21
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Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru вчера в 11:47
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
REGNUM 01:47
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
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Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Интернет

«Яндекс» увидел в разбирательстве с Nginx риски для IT-рынка

В «Яндексе» считают, что любые попытки преследования компаний за создание программ с открытым кодом (таких как у Nginx) повлекут за собой негативные последствия для всего IT-рынка.
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Происшествия

В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии

С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.
ПензаИнформ 06:53
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве

News.ru 06:30
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

Российский президент Владимир Путин присвоил Игорю Кобзеву, который был назначен врио губернатора Иркутской области, звание генерал-полковника внутренней службы.
RT на русском 00:34
Единоборства

Амиран Сардаров отреагировал на предложение президента UFC

Организатор шоу «Каменные лица», блогер Амиран Сардаров, прокомментировал заявление президента UFC, Дана Уайта, который заявил о готовности вывести российский чемпионат по пощечинам на международный уровень.
FightTime.ru 06:13
Хоккей

Кравцов расторг контракт с «Трактором»

«Трактор» и нападающий Виталий Кравцов расторгли контракт, информирует официальный сайт КХЛ.
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Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
РБК 07:13
Футбол

Жезус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Soccer.ru 07:27
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
Происшествия

Стало известно, как полицейские вычислили стрелка, убившего девушек на Уктусе

Информированный источник E1.RU в правоохранительных органах рассказал о том, как полицейским удалось выйти на убийцу двух девушек, отдыхавших на Уктусе.
Екатеринбург Онлайн 06:21
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Известия 05:08
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
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Общество

Военные гидрографы из России открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
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Киберспорт

Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall

Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
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Гаджеты

MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Актуальные Новости вчера в 12:14
Политика

Пашинян прокомментировал признание Сенатом США геноцида армян

Пашинян Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенатор, автор резолюции о признании геноцида армян в Османской империи (1915 г.), рассказал, что Сенат принял документ единогласно.
REGNUM вчера в 15:05
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
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Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
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Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
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