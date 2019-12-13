Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъУмер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
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Умер один из ожидавших операции у Каабака братьев-близнецов с Сахалина

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Телеканал 360°05:17

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

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Газета.Ru05:00

Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

Интерфакс05:10

Умер мальчик из Южно-Сахалинска, ожидавший пересадки почки

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