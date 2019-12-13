Здоровье
КоммерсантъУмер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
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Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Наука
Модель российско-китайского самолета CR929 прошла этап продувки
Работа над аэродинамикой перспективного российско-китайского самолета CR929 имеет не только прикладное значение.
Общество
Росстат отчитался о естественной убыли населения в России
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Политика
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу губернаторов
«Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», — пояснил Песков.
Футбол
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства
Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Политика
Президент России едет в Татарстан на 50-летие КамАЗа
13 декабря президент России Владимир Путин прибудет в Набережные Челны, где запланированы торжественные мероприятия по случаю 50-летия КамАЗа.
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Спорт
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Гаджеты
MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.
Политика
Владимир Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании внести изменения в условия Минских соглашений в вопросе контроля границ.
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Шоу-бизнес
В день годовщины свадьбы Оксана Самойлова раскрыла правду о браке с Джиганом
В своём Instagram Оксана на призналась, - ей очень важно, чтобы муж каждый день спешил домой. Если будет иначе, то смысл жить вместе.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Единоборства
Глава UFC оценил русские пощечины и предложил смелую идею
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выложил на своей странице в инстаграме видео с российского турнира по пощечинам, который прошел в Москве.
Экономика
Госдума смягчит для ЦБ условия продажи санируемых им банков
Поправки упростят ЦБ продажу акций санируемых им банков.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Шоу-бизнес
Александра Бортич перестала скрывать беременность
Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Киберспорт
Определены победители The Game Awards–2019
Происшествия
Экс-строителю Восточного заменили условный срок на реальный
Приморский городской суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, занималась строительством космодрома Восточный), сообщили РБК в пресс-службе суда.