Общество

ВедомостиВедомостиУмер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации. Она не уточнила причину смерти.
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В «Металлоинвесте» подтвердили смерть Варичева

Известия11:32

Гендиректор крупнейшей металлургической компании России умер от пневмонии

Комсомольская правда11:38

Умер глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев

РИА Новости10:37

В «Металлоинвесте» подтвердили смерть генерального директора Андрея Варичева

Интерфакс11:28

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

РБК10:21

Глава горно-металлургической компании Алишера Усманова умер от пневмонии

Forbes10:02

Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

RT на русском11:09
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
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Общество

Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
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Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
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Здоровье

Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
4
Здоровье

Российским медикам выдадут продуктовые наборы

Российским медикам, которые борются с коронавирусом, выдадут продуктовые наборы.
URA.Ru 10:32
Футбол

Игнашевич призвал доиграть текущий сезон ФНЛ

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич считает несправедливым возможное досрочное завершение сезона Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ 10:26
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Общество

Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.
РБК 11:54
11
Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
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Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
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Религия

Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса

RT на русском 11:17
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
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Политика

Путин назначил Максима Бесхмельницына замминистра юстиции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Бесхмельницына на пост замминистра юстиции.
ТАСС 09:47
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Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
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Здоровье

Подсчитано число зараженных коронавирусом беременных в России

На сегодняшний день коронавирусом заражено 394 беременных россиянки. Подсчитано, что 276 из них находятся в Москве.
Lenta.ru 12:13
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Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
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Энергетика

Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%

"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
28
Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Футбол

РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
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Происшествия

В ярославском изоляторе временного содержания выявили вспышку COVID-19

Несколько сотрудников изолятора временного содержания при УМВД по Ярославской области заболели COVID-19, сообщило правительство региона в понедельник.
РИА Новости 11:47
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
2,4K
Общество

Академик из РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России

Академик РАН Александр Чучалин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал, что пандемия COVID-19 в нашей стране закончится к середине июня.
МедиаПоток 01:45
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Экономика

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском 05:11
4
Происшествия

Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 октября домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова.
Коммерсантъ 09:42
2
Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
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Экономика

ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
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Общество

В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Политика

Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Авто

Volkswagen возобновил работу автомобильного завода в Германии

Немецкий автоконцерн Volkswagen возобновил производство на заводе в Вольфсбурге, ранее приостановленном из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Автоновости дня 08:36
Экономика

В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов

Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета 25 апреля в 07:27
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Экономика

Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском вчера в 15:43
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Главное