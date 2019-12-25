Политика
Lenta.ruУмер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет. Об этом 25 декабря сообщается на сайте полпредства Татарстана в России. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким генерала, назвав его легендой.
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с чего всё началось
Как отметили в полномочном представительстве Татарстана, Гареев "до последнего дня оставался в строю, обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора".РИА Новости05:21
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