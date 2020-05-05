Общество

RT на русскомRT на русскомУмер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев.
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Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

РИА Новости03:22

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском03:53

Гибель генконструктора РКК «Энергия» Микрина: источник заражения коронавирусом остается тайной

Московский Комсомолец04:37

Генконструктор пилотируемых программ РФ Евгений Микрин умер от коронавируса

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Умер заразившийся коронавирусом генконструктор РКК «Энергия» Микрин

РБК04:57

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС02:56

Из-за коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Комсомольская правда03:52
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Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Украинские националисты поставили девочку на колени за съемку видео

Народные новости 09:38
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

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Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
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Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

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Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Агуэро не включил Марадону в сборную лучших аргентинских футболистов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро составил команду из пяти лучших аргентинских футболистов в истории, сообщает TyC Sports со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
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Умер автор песен «Ласкового мая»

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Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
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Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
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Армия и оружие

Military Watch: США, желая получить собственный Су-35, пошли по примеру Китая

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Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Ростовские власти заявили о срочном строительстве инфекционной больницы

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Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
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Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

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В России из банковской системы вывели триллион рублей

Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
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Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

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Телеканал 360° вчера в 21:05
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Микрин Евгений Анатольевич
Учёный
Советский и российский учёный в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. Академик РАН. Член Президиума РАН. Генеральный конструктор пилотируемых программ РФ, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.
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