Общество

ТАССТАССУмер член президиума РАН Евгений Микрин

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
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с чего всё началось

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС02:56

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Генеральный конструктор Российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин скончался на 65 году жизни

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ТАСС02:56

Из-за коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Комсомольская правда03:52
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

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Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
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Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
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Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
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Цена на нефть Brent поднялась выше $30

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

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Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

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Пять частных домов загорелись в Самаре

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
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В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

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Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

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Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
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Микрин Евгений Анатольевич
Учёный
Советский и российский учёный в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. Академик РАН. Член Президиума РАН. Генеральный конструктор пилотируемых программ РФ, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.
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