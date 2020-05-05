С болью в сердце я воспринял новость о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев.

Здоровье 2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. 141

Здоровье Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. 2

Происшествия На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244 В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек. 125

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 14

Шоу-бизнес Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников Люди в соцсетях любят рассматривать фото звезд без макияжа и фотошопа, а также с ретушью, чтобы иметь возможность сравнить снимки и обсудить звезд. 1

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,5K

Политика Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 2,8K

Экономика «Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях «Алроса» с 15 мая приостановит горные работы на двух объектах Айхальского горно-обогатительного комбината — руднике «Айхал» и карьере «Заря», сообщает компания.

Авто Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,3K

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 5,9K

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 169