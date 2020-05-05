Общество

RT на русскомRT на русскомУмер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев.
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Дмитрий Рогозин
С болью в сердце я воспринял новость о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее
— Дмитрий Рогозин, российский политикТелеканал Санкт-Петербург 05:59

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Советский и российский учёный в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. Академик РАН. Член Президиума РАН. Генеральный конструктор пилотируемых программ РФ, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.
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