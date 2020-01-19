Общество

Газета.RuГазета.RuУмер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, сообщает сайте kp.by. О его смерти сообщил экс-продюсер группы "Ляпис Трубецкой" Евгений Колмыков.
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Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

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