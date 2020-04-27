Общество

РБКРБКУмер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». В компании пока не ответили на запрос РБК. Собеседники РБК сообщили, что Варичев умер от пневмонии.
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Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

RT на русском11:09

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Вести.Ru10:59

Глава горно-металлургической компании Алишера Усманова умер от пневмонии

Forbes10:02

Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева

Интерфакс10:31

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

РБК10:21

Умер глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев

РИА Новости10:37

Гендиректор крупнейшей металлургической компании России умер от пневмонии

Комсомольская правда11:38
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