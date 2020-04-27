Общество
РБКУмер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». В компании пока не ответили на запрос РБК. Собеседники РБК сообщили, что Варичев умер от пневмонии.
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Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за три миллиона человек.
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