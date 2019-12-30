Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыУмер главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк

Валентин Близнюк родился в 1928 году в Казахстане. В 1953 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
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Скончался легендарный создатель стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

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Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160

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Умер главный конструктор Ту-160

Lenta.ru15:06

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

РБК15:58

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

Взгляд.ру14:40

Источник: умер главный конструктор стратегического бомбардировщика Ту-160

ТАСС14:39

Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник

РИА Новости14:33
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