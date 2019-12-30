Общество
Аргументы и ФактыУмер главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк
Валентин Близнюк родился в 1928 году в Казахстане. В 1953 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
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Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Общество
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Футбол
Эмери назвал не пришедшего с ним попрощаться после увольнения из «Арсенала» игрока
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, кто из футболистов не пришел с ним попрощаться после увольнения, передает Soccer.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Происшествия
В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что четыре человека были госпитализированы в Сургутскую травматологическую больницу после столкновения автобуса с грузовым тралом.
Политика
20 лет назад Ельцин попросил прощения у россиян и ушёл в отставку
«Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми», — пояснил он своё решение в телевизионном обращении к россиянам в ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января нового века.
Гаджеты
Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple
В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Происшествия
В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения
Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Гаджеты
WhatsApp прощается с многими смартфонами на базе Android и iOS
Популярная платформа обмена сообщениями, которая принадлежит компании Facebook, обновила свою страницу поддержки, сообщив своим пользователя, что приложение больше не будет поддерживаться на смартфонах, которые работает под управлением Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), iOS 9 и более старых версий данных операционных систем.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Авто
Процедура регистрации автомобилей у дилеров без ГИБДД откладывается
Водители смогут регистрировать новые автомобили в салонах без обращения в ГИБДД в лучшем случае с лета следующего года, а не с 1 января.
Гаджеты
Продажи бюджетного смартфона Digma City 653 начались в России
Армия и оружие
Американским военным запретили пользоваться TikTok
Военнослужащим Сухопутных войск США запретили пользоваться мобильным приложением TikTok. Об этом пишет портал Military.com.
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Экономика
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Гаджеты
В линейке Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина
Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенатроз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Индекс салата «Мимоза» за год вырос на 3 процентных пункта
За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Фигурное катание
Тренер Арутюнян выступил за повышение возрастного ценза в фигурном катании
Общество
Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии
Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Здоровье
Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу
Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
Происшествия
Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве
По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
Футбол
Хави: «Думаю, Гвардиола сделает ставку на Лигу чемпионов»
Экс-полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что его бывший наставник Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", в этом сезоне постарается выиграть Лигу чемпионов.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Интернет
Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР
Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.