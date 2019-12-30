Валентин Близнюк родился в 1928 году в Казахстане. В 1953 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.

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Общество Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".