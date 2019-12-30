Общество
РБКУмер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой. Свой первый полет бомбардировщик совершил 18 декабря 1981 года.
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Скончался легендарный создатель стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк
Московский Комсомолец14:45
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Идёт 2-й период, хозяева ведут со счётом 3:1. На 7-й минуте 2-го периода свою вторую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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