В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой. Свой первый полет бомбардировщик совершил 18 декабря 1981 года.

Политика «Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.

Происшествия «Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.

Футбол Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

Политика Депутат предложил новогодний тост: «Мы устали. Уходи!» Президентский пост был передан премьер-министру и «преемнику» Владимиру Путину, а президентские выборы, которые должны были пройти в июне 2000 года, перенесли на более ранний срок – 26 марта.

Общество В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.

Хоккей «Авангард» разгромил «Трактор» в КХЛ Омский «Авангард» одержал крупную победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Политика В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.

Хоккей Малкин отметился дублем в матче «Питтсбурга» с «Оттавой» Идёт 2-й период, хозяева ведут со счётом 3:1. На 7-й минуте 2-го периода свою вторую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Шоу-бизнес Алена Водонаева назвала Ивана Охлобыстина «типичным быдлом» Алена Водонаева призналась, что не ожидала подобной реакции от актера, поскольку была другого мнения о нем. Все же модель усомнилась в образованности главного героя сериала "Интерны", поскольку прибегать к прямым необоснованным оскорблениям удел "типичного быдла", которое не может навести разумных аргументов.