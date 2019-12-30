Общество

РБКРБКУмер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой. Свой первый полет бомбардировщик совершил 18 декабря 1981 года.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

РБК15:58

Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160

Известия15:18

Умер главный конструктор Ту-160

Lenta.ru15:06

Скончался легендарный создатель стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Московский Комсомолец14:45

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

Взгляд.ру14:40

Источник: умер главный конструктор стратегического бомбардировщика Ту-160

ТАСС14:39

Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник

РИА Новости14:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Здоровье

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы

Politbook.ru 04:51
Политика

«Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.
Газета.Ru 18:58
Происшествия

«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате

Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
RT на русском 07:07
Футбол

Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ

Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
РИА Новости 12:35
Политика

Депутат предложил новогодний тост: «Мы устали. Уходи!»

Президентский пост был передан премьер-министру и «преемнику» Владимиру Путину, а президентские выборы, которые должны были пройти в июне 2000 года, перенесли на более ранний срок – 26 марта.
Онлайн 812 вчера в 19:39
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru 12:32
Хоккей

«Авангард» разгромил «Трактор» в КХЛ

Омский «Авангард» одержал крупную победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 11:46
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Политика

Помпео анонсировал визиты в Казахстан, Белоруссию и на Украину

RT на русском 07:42
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru 16:31
Хоккей

Слепышев свалил Маркова ударом в голову в матче ЦСКА – «Локомотив»

В третьем периоде защитник «Локомотива» Андрей Марков несколько раз толкнул в спину нападающего ЦСКА Антона Слепышева.
Sports.ru 14:23
Кино

Обама назвал любимые фильмы и сериалы

Piter.tv 11:08
Политика

В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Российская газета 09:38
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru 15:43
Хоккей

Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ

Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Sportbox.RU 15:53
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Life.ru вчера в 14:45
Хоккей

Малкин отметился дублем в матче «Питтсбурга» с «Оттавой»

Идёт 2-й период, хозяева ведут со счётом 3:1. На 7-й минуте 2-го периода свою вторую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Чемпионат 20:23
Экономика

Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Ведомости 06:06
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Один ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии с автобусом в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 13:59
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Взгляд.ру 09:59
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Piter.tv 03:58
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Общество

Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

РБК 19:14
Шоу-бизнес

Алена Водонаева назвала Ивана Охлобыстина «типичным быдлом»

Алена Водонаева призналась, что не ожидала подобной реакции от актера, поскольку была другого мнения о нем. Все же модель усомнилась в образованности главного героя сериала "Интерны", поскольку прибегать к прямым необоснованным оскорблениям удел "типичного быдла", которое не может навести разумных аргументов.
Актуальные Новости вчера в 11:24
Политика

Allseas отказалась достраивать «Северный поток-2» из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока-2», приостановленную из-за санкций США, сообщили в компании.
Коммерсантъ 07:38
Общество

Гороскоп на 31 декабря 2019 года: девам нужно быть готовыми к последствиям, рыбам стоит находиться в коллективе

Утром стоит активнее идти на перемены, не бойтесь искать новые методы работы.
Новый Омск 01:30
Происшествия

В Красноярске сотрудников санатория подозревают в оскорблении детей

В Красноярском крае минздрав и Следственный комитет проводят проверки после информации в СМИ о том, что сотрудники противотуберкулезного санатория "Пионерская речка" оскорбляют детей и издеваются над ними.
Газета.Ru 08:02
Здоровье

Врачи назвали общие симптомы почти всех типов рака

Врачи назвали симптомы, которые свойственны одновременно многим видам рака.
Рамблер 05:19
ещё по теме
Валентин Иванович Близнюк
Советский авиаконструктор, сотрудник ОКБ Туполева, руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Лауреат Государственной премии СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ту-160
Сверхзвуковой самолёт
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное