В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.

с чего всё началось

Накануне Генпрокуратура озвучила выводы, спустя 60 лет поставившие наконец точку в деле о гибели группы туристов. 3 июля на 85-м году жизни скончался Михаил Шаравин — человек, который первым нашел когда-то палатку погибшей группы туристов Дятлова.

Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

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