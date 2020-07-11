Происшествия

Фонтанка.РуФонтанка.РуУмер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году обнаружил палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался на 85 году жизни, передаёт 12 июля РИА Новости. Руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич рассказал агентству, что самый первый и главный свидетель умер 3 июля.
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с чего всё началось

Скончался турист, первым нашедший палатку группы Дятлова

В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.
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