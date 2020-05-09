с чего всё началось

Американский певец, пианист и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард (Little Richard, настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман) умер в субботу на 88-м году жизни. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер. 894

Здоровье Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции. 116

Общество Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью. 268

Происшествия В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами. 11

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 177

Происшествия «Окна разбиты при штурме»: женщину в Калининграде задержали за репост Как сообщают местные СМИ, поводом для преследования послужил сделанный женщиной в соцсети "ВКонтакте" репост записи паблика анархистского движения "Народная самооборона", посвященного Михаилу Жлобицкому - 17-летнему анархисту, который совершил в 2018 году подрыв на входе в здание архангельского управления ФСБ. 8

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 307

Общество Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина». 6

Общество Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо» Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо». 297

Авто Продажи автомобилей в России обвалились на 64% Как сообщает агентство «Автостат Инфо», продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 64,4% относительно апреля прошлого года и составили 53,3 тысячи автомашин. 78

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,4K

Хоккей Кросби и Гретцки попали в сборную Канады всех времен по версии ИИХФ В состав канадской команды попали голкипер Шон Бурк, защитники Скотт Нидермайер и Крис Пронгер, а также форварды Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби.

Общество В Минске прошел единственный на постсоветском пространстве парад в честь Дня Победы Белоруссия - единственная страна на постсоветском пространстве, где власти решили провести масштабные торжества в ознаменование Дня Победы, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в республике на фоне пандемии COVID-19. 25

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 537