Музыка
ТАССУмер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард
Американский певец, пианист и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард (Little Richard, настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман) умер в субботу на 88-м году жизни. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта. Причина смерти на данный момент неизвестна.
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Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили
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АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
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Смены пускового расчета в составе двух военнослужащих обычно дежурят в течение 24 часов, теперь они будут нести службу по 14 дней на позиционном районе шахтных пусковых установок, меняя друг друга в течение суток.
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Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»
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