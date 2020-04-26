Общество

ТАССТАССУмер итальянский журналист Джульетто Кьеза

Итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью, подтвердила ТАСС в воскресенье его супруга Фьямметта Кукурния.
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Кьеза многое сделал для итальянско-российских отношений

Вести.Ru06:24

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

РИА Новости05:41

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

RT на русском05:26

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

РБК05:52

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

Известия05:17

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС05:17

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТВ Центр04:55
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Общество

На юге Украины сотни фермеров вышли на акцию протеста

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В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Здоровье

Глава Бурятии назвал причины вспышки коронавируса в больнице Улан-Удэ

Глава республики подчеркнул, что медицинский персонал этой больницы довел до ситуации, когда в Бурятии наблюдается серьёзная вспышка коронавируса.
REGNUM 10:03
Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
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Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
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Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
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Общество

Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
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Происшествия

Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

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Известия 10:27
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Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
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Общество

Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
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Общество

Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

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Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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В ОПЕК спрогнозировали рост цен на нефть до $40

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что цена за баррель сырой нефти к середине 2020 года составит около $40.
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Назван самый прибыльный фильм за 2019 год

iReactor 06:34
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В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса

В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.
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Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
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Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
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В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры

В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
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В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

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В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

В одном из развлекательных заведений Стерлитамака в нарушение требований самоизоляции по коронавирусу прошла вечеринка с участием нескольких десятков человек.
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В Сети показали видео с вылетевшим из кратера вулкана НЛО

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Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
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В Нидерландах норки заразились коронавирусом

В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl.
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Сотрудники Коммунарки обещают уволиться из-за плохих условий труда

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Итальянский журналист
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель.
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