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ТАССТАСС
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
РЕН ТВ
  • Вести.Ru2:05
  • ТВ Центр0:54
  • Piter.tv0:46
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Итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью, подтвердила ТАСС в воскресенье его супруга Фьямметта Кукурния.В источнике
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Подробнее о событии
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Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

РБК 05:52
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Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС 05:17
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Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

RT на русском 05:26
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