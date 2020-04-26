Общество
Газета.RuУмер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его друга Эннио Бордато. По его словам, ранее Кьезе сделали операцию.
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Здоровье
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
Плюс шесть тысяч: заболеваемость в России вышла на новый рекорд
Россия вошла в десятку стран по заболеваемости и сейчас занимает 10 строчку.
Deita.ru 05:33
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Здоровье
Токсиколог рассказал об эффективных напитках при похмелье
«Даже у 19-летних и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином», — предостерег Водовозов.
Известия 03:25
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Авто
Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14
Культура
Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо
Толк вчера в 02:49
Происшествия
Врачи больницы и скорой помощи в Улан-Удэ заразились коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Бурятии. Заразились 10 врачей из больницы Улан-Удэ.
Политическая Экспертиза 04:27
Политика
Лукашенко вновь высказался против остановки экономики из-за COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя останавливать предприятия и экономику страны из-за нового коронавируса, а нужно думать о том, что будет после окончания пандемии.
РИА Новости 05:07
Хоккей
Телеканал NBC составил символическую сборную «Вашингтона» из россиян
Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона», которая была сформирована только из российских игроков.
Спорт-Экспресс 03:06
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 6361 человека
За минувшие сутки в России выявили 6361 новый случай заражения коронавирусом.
БрянскToday 05:19
Общество
В Москве 128 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 128 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.
Lenta.ru 03:44
Происшествия
Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете Благовещенска
Уточняется, что в один из магазинов города зашел мужчина в темной одежде и темной маске и несколько раз выстрелил в охранника.
РЕН ТВ 03:45
Технологии
Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с HDR
Дни24 вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Модель Калашникову пристыдили за прогулку в нижнем белье по Москве
Калашникова на спор бегает по улицам в нижнем белье и чулках.
НТВ вчера в 12:48
Общество
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
РИА Новости 02:34
Культура
«Это авантюра»: как Мерьем Узерли получила роль в «Великолепном веке»
Сама Узерли позднее признавалась, что эти пробы были для нее авантюрой, ведь она прилетела в Стамбул, взяв с собой только зубную щетку, пару джинсов и футболок.
Родной город 01:23
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Общество
Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса
Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:55
Происшествия
В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»
В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
Тульские Известия 03:06
Здоровье
Глава минздрава Карелии посетил больницы в районах
25 апреля министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков проинспектировал больницы в Сортавальском и Питкярантском районах республики.
АиФ Карелия 05:00
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32