Общество
ТАССУмер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил сенатор Алексей Кондратьев, который сменил Тарло в СФ.
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Inc-news.ru вчера в 11:10
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Инопланетяне и феерическое зрелище: космический репортаж «Вестей в субботу»
Одни волны накладываются на другие, — вспоминает Сергей Крикалев, космонавт, Герой СССР, исполнительный директор гокорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам.
Вести.Ru 20 июня в 15:09
Политика
Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил России
Глава Минобороны России назвал освящение собора знаменательным событием для Вооруженных сил РФ и для всей страны.
Слово и Дело вчера в 02:53
Политика
ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ
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Российская газета 07:07
Политика
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Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, вновь обратится к нации.
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Как подсчитали эксперты, в мае общие траты семей выросли на 800 рублей (1,4 процента), а расходы на еду сократились на 2,1 тысячи рублей (минус 2,1 процента).
Lenta.ru 09:00
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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
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Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, комментируя задержание журналиста Ильи Азара.
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Политика
Президент Хорватии не приедет в Москву на парад Победы
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Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Происшествия
Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде
Пожар произошёл на станции «Мирный» в Антарктиде, в результате сгорели несколько лабораторий.
Эхо Москвы вчера в 11:06
Политика
Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Экономика
В России могут увеличить размер маткапитала на первенца
Будущее России. Национальные проекты 03:17
Баскетбол
Алексей Швед договорился о новом контракте с «Химками»
«Sportando» сообщает, что лидер сборной России и БК «Химки» Алексей Швед заключил новый договор с клубом.
ГЛАС.RU 09:23
Футбол
«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками
Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле.
RT на русском 08:36
Происшествия
В Коми речной теплоход сел на мель
РИА Новости 09:14
Происшествия
Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Происшествия
В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия
Перекрытия заброшенного дома обвалились в посёлке Сергиево Санкт-Петербурга, под завалами могут находиться дети, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 06:55
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
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Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer
Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
Политика
Болтон: Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России
Бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге рассказал, что бывший глава Белого дома Барак Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России.
Свободная Пресса 05:12
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет
Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35