Общество

РИА НовостиРИА НовостиУмер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка. В нем он призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.
Читать в источнике
Комментировать632

Подробнее о событии

Супруга онколога Павленко опубликовала его последнее фото

78.ru07:09

Видеообращение скончавшегося от рака хирурга-онколога Павленко появилось в Сети

Народные новости05:00

Супруга Андрея Павленко опубликовала последнюю фотографию боровшегося с раком онколога

Невские Новости06:28

Супруга онколога Павленко опубликовала последнюю семейную фотографию с мужем

Петербургский дневник06:46

«Андрея не стало». Скончался петербургский онколог – автор блога о борьбе с раком, который сам не смог справиться с болезнью

Фонтанка.Ру02:35

Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком

Радио Комсомольская правда03:03

Умер онколог Андрей Павленко

Православие и Мир02:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Кино

Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»

"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
Российская газета 05:56
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru вчера в 14:46
Хоккей

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом

Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
РБК 03:11
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Футбол

Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича

Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Спорт-Экспресс 01:41
Армия и оружие

Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде

Росбалт вчера в 12:55
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Армия и оружие

Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
РИА Новости 05:05
Армия и оружие

Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции

«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Avia.pro вчера в 17:26
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Здоровье

Онколог назвал единый симптом для всех видов рака

Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Primpress.ru 02 января в 12:30
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Общество

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
РБК 02:51
Армия и оружие

Лондон может атаковать Иран «Томагавками» в случае войны с США

Власти Великобритании заявили о готовности нанести удар по Ирану в случае, если напряжённость между Тегераном и Вашингтоном, вызванная смертью генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, перерастёт в войну.
News.ru 07:43
Политика

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
ФедералПресс 06:41
Футбол

«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста

Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Sport.ru 03 января в 15:59
Космос

Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления

Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Lenta.ru вчера в 16:03
Происшествия

В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
РИА Новости 06:35
Футбол

Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович по окончании текущего сезона получит статус свободного агента.
NewInform 01:46
Футбол

Йон-Даль Томассон стал главным тренером «Мальме»

Известный в прошлом датский футболист Йон-Даль Томассон назначен на должность главного тренера шведского клуба «Мальме».
Sport24.ru 06:53
Шоу-бизнес

У молодой возлюбленной Петросяна нашли элитное жилье в центре Москвы

Молодая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова владеет элитной квартирой в центре Москвы.
URA.Ru 04:08
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском 06:16
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:54
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости вчера в 14:27
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Теннис

ATP Cup. Хачанов выиграл у Фритца, Россия повела в матче с США

Российский теннисист Карен Хачанов в составе сборной России добился первой победы в матче ATP Cup против США.
Вести.Ru 07:09
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 10:44
Главное