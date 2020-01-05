Общество
РИА НовостиУмер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка. В нем он призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.
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Видеообращение скончавшегося от рака хирурга-онколога Павленко появилось в Сети
Народные новости05:00
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