Общество

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Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка. В нем он призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.
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