Общество
РИА НовостиУмер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка. В нем он призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.
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Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
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Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме
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Новое повышение пенсионного возраста может произойти в России
По словам Миронова, повышение пенсионного возраста не принесло стране должного эффекта.
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Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Авто
В Kia рассекретили новый кроссовер Kia Sonet
Южнокорейский автопроизводитель KIA готовит к дебюту свой самый компактный и доступный кроссовер KIA Sonet.
Политика
Зариф оценил угрозы ударов США по культурным объектам в Иране
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удар США по культурным объектам в Иране расценится как военное преступление.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Футбол
Дзюба с друзьями нарядился в необычные костюмы
«Концерт группы Blue», - подписал фотографии Дзюба.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Общество
Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян
Синоптики рассказали об аномальном тепле, которое установится на территории России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Авто
Назван топ-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году
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Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
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Хоккей
Илья Ковальчук стал игроком «Монреаля»
Общество
В Красноярском крае уровень воды поднялся из-за аномального тепла
ГУ МЧС России по Красноярскому краю Уровень в нескольких поселках Красноярского края поднялся из-за аномально теплой погоды.
Космос
Первой фотосъемке Луны 181 год
2 января 1839 года Луи Дагер произвёл первую фотосъёмку Луны.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Гаджеты
Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах
Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах, поскольку проект закрыт с марта 2019 года, а юзеры продолжают пользоваться приложением.
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Кино
Уже сегодня «Золотой глобус» объявит победителей
Победители будут объявлены в двух категориях: драма и комедия/мюзикл.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Экономика
Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году
Россиянам предрекли рост цен на самые популярные продукты в 2020 году.
Политика
«Уродливые формы». В РФ призвали Киев перестать глумиться над историей
МИД России призвал украинские власти отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми
Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
Происшествия
В Польше задержали предполагаемого заказчика убийства генпрокурора
Польская полиция задержала предполагаемого заказчика убийства генерального прокурора страны, сообщает телеканал TVP.
Происшествия
Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону
Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.