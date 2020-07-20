Общество

РИА НовостиРИА НовостиУмер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
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Умер автор образа «олимпийского Мишки» Виктор Чижиков

ТАСС09:37

Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков

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Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

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Умер создатель Олимпийского мишки

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Умер «папа» Олимпийского мишки

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Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков

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Виктор Чижиков
Художник
Советский и российский художник-карикатурист, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Народный художник Российской Федерации.
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