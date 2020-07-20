Общество
РИА НовостиУмер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
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Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева
Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от фракции ЛДПР в Государственной Думе Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
Политика
США осудили строительство военных кораблей в Крыму
РИА Новости Крым 09:43
Наука
Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79%
Использование интерферона бета при лечении коронавирусной инфекции позволяет существенно снизить количество пациентов, которым требуется интенсивная терапия.
Evo-rus.com 09:13
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Общество
Франция начала выдавать визы россиянам
В сообщении сказано, что визы начнут выдавать с 20 июля, но пока только для отдельных категорий граждан.
РБК 10:19
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Политика
Помпео: США вносят Рамзана Кадырова в черный список
Вашингтон, 20 июля 2020, 17:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список.
REGNUM 10:42
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:27
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам
Вдобавок, двукратная чемпионка мира поспешила признаться в любви к танцам.
Территория новостей 08:01
Общество
Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
Политика
Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.
Известия 00:49
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 02:29
Политика
Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля
Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:25
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет из-за матча с «Зенитом»
Московский "Спартак" обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитром на полуфинальном матче Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом", сообщает Sport24.
Газета.Ru 10:05
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1
В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv вчера в 03:45
Космос
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круги из радиоволн ORC
Астрономы из Университета Западного Сиднея озадачены обнаруженными в космосе загадочными кругами из слабых радиоволн, так как прежде они ничего подобного не наблюдали.
Актуальные Новости 17 июля в 11:06
Политика
ПАСЕ отказалась наблюдать за выборами в Белоруссии
В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что ее представители не будут наблюдать за выборами президента Белоруссии, назначенными на 9 августа, несмотря на поступившее из Минска приглашение.
Московский Комсомолец 10:40
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Наука
Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц «канал связи»
Границы слышимости других птиц, как правило, не превышает 9-10 килогерц, а частота звука, издаваемых самцами колибри, достигла 13,4 килогерц.
ToDay News Ufa 08:09
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45