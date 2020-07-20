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РИА Новости
РИА Новости

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.В источнике
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РБК

Умер создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков

РБК09:27
ТАСС

Умер автор образа «олимпийского Мишки» Виктор Чижиков

ТАСС09:37
Известия

Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков

Известия09:37
Комсомольская правда

Художник Виктор Чижиков: Олимпийского мишку мир полюбил за его взгляд

Комсомольская правда11:24
Lenta.ru

Умер создатель Олимпийского мишки

Lenta.ru09:24
РИА Новости

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

РИА Новости09:50
РЕН ТВ

Дети ощущают войну: последнее интервью «папы» Олимпийского мишки

РЕН ТВ09:50
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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости08:28
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В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»

Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости11:37
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Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru11:44
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Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания18 июля в 11:20
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В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски

Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей.
ТАСС08:39
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