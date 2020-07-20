Мать избитого в Дмитрове малыша прокомментировала действия отчима

Мать двухлетнего мальчика, которого накануне нашли одного на улице в подмосковном Дмитрове, объяснила, что отчим никогда при ней не бил ребенка сильно, а только "по попе".