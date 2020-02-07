Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУмер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Умер китайский врач, который сообщил о коронавирусе. Теперь это официально

Телеканал 360°00:27

Предвестник эпидемии коронавируса скончался в Китае от него же

Уралинформбюровчера в 22:10

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

РИА Новостивчера в 16:14

Умер первый сообщивший о коронавирусе врач

Известиявчера в 16:05

Предупреждавшего о коронавирусе врача из Уханя спасти не удалось

Российская газетавчера в 16:48

Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

Вести.Ruвчера в 17:33

Global Times опровергла свою информацию о смерти врача Ли Вэньляна в Китае

ТАССвчера в 12:34
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
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Джеймс Ганн назвал Джона Сину одним из лучших актёров

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Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
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Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»

По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
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Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
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Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
Известия 03:20
Транспорт

В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
РИА Новости 03:53
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
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Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Московский Комсомолец 03:13
Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 04:05
Общество

Из российских подростков захотели сделать бизнесменов

АСИ предлагает сделать послабления для подростков, достигших 14-летия, и позволить им регистрироваться в новом налоговом режиме на общих основаниях.
Lenta.ru 02:52
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Политика

Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

Известия вчера в 22:57
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Личный прием и встреча с жителями. Губернатор Амурской области продолжает рабочую поездку в Зейский район

В личной беседе с главой региона отец восьми детей Александр Гордымов из Овсянки рассказал о сложностях в получении автотранспорта.
Глас Народа вчера в 21:59
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Газета.Ru 04:02
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Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
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Происшествия

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
ТАСС 04:06
Происшествия

Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 11:52
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

Петербургские спасатели продолжат поиски утонувшей школьницы, которая вместе с другом накануне вечером вышла на тонкий лёд Лахтинского разлива в Приморском районе и вместе с ним провалилась под лед.
REGNUM 01:40
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Здоровье

В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая

В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.
РБК 03:25
Происшествия

Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества

В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Lenta.ru вчера в 12:40
Культура

RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

Экономика сегодня вчера в 22:58
Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси задумал уйти из команды

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Авто

Кроссовер Volkswagen Atlas подправил внешность и содержание

Большой кроссовер Volkswagen Atlas (известный в России как Teramont) обновился в США. Автомобиль был представлен на автошоу в Чикаго.
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Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
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Политика

Военная делегация РФ посетит Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе

Российская военная делегация в ближайшее время будет направлена в Анкару, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в сирийском Идлибе.
iReactor вчера в 15:45
Политика

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы

В Госдуму придет бывший вице-премьер и экс-губернатор Алексей Гордеев.
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Общество

В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Globallookpress В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщают местные СМИ.
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Авто

Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza

Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
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Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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