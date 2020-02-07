Происшествия
РИА НовостиУмер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Кино
Джеймс Ганн назвал Джона Сину одним из лучших актёров
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Политика
Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»
По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
Транспорт
В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы
Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Общество
Из российских подростков захотели сделать бизнесменов
АСИ предлагает сделать послабления для подростков, достигших 14-летия, и позволить им регистрироваться в новом налоговом режиме на общих основаниях.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Политика
Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»
Здоровье
Личный прием и встреча с жителями. Губернатор Амурской области продолжает рабочую поездку в Зейский район
В личной беседе с главой региона отец восьми детей Александр Гордымов из Овсянки рассказал о сложностях в получении автотранспорта.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Происшествия
Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Происшествия
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Происшествия
В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе
Петербургские спасатели продолжат поиски утонувшей школьницы, которая вместе с другом накануне вечером вышла на тонкий лёд Лахтинского разлива в Приморском районе и вместе с ним провалилась под лед.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.
Происшествия
Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества
В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Культура
RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак
Футбол
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси задумал уйти из команды
Авто
Кроссовер Volkswagen Atlas подправил внешность и содержание
Большой кроссовер Volkswagen Atlas (известный в России как Teramont) обновился в США. Автомобиль был представлен на автошоу в Чикаго.
Общество
Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова
«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
Политика
Военная делегация РФ посетит Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе
Российская военная делегация в ближайшее время будет направлена в Анкару, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в сирийском Идлибе.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
В Госдуму придет бывший вице-премьер и экс-губернатор Алексей Гордеев.
Общество
В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Globallookpress В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщают местные СМИ.
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Футбол
Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.