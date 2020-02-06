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Технологии Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Шоу-бизнес Комик показал Анну Седокову без фотошопа Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.

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