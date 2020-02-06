Происшествия
РИА НовостиУмер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Технологии
Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян
Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
Киберспорт
Blizzard признала свои ошибки в Warcraft III: Reforged
Шоу-бизнес
Комик показал Анну Седокову без фотошопа
Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Общество
В Колумбии умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара
Личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес скончался в Колумбии, сообщает RT.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь
В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экономика
Россия стала второй по дешевизне бензина среди европейских стран
Россия со стоимостью бензина в 45,8 рублей за литр занимает второе место в Европе по дешевизне топлива.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Футбол
«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании
Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Киберспорт
Kingdom Come: Deliverance будут раздавать в Epic Games Store
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб
Культура
В Минске прошел молодежный форум «Беларусь – открытая книга»
В рамках Международной книжной ярмарки в Минске прошел молодежный форум «Беларусь – открытая книга».
Экономика
Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России
Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
Армия и оружие
Глава Генштаба России встретился с командующим НАТО в Европе
Предотвращение возможных инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон, находилось в центре внимания на встрече начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает 6 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.
Транспорт
В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»
На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
Общество
ВОЗ проведет глобальный форум по коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе, 11 и 12 февраля, проведет глобальный форум, посвященный разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Кино
Фильм «Текст» станет мини-сериалом
Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам за убийство
К 17 годам колонии строгого режима Московским областным судом приговорен брат Тельмана Исмаилова, экс-владельца Черкизовского рынка, Рафик Исмаилов, сообщает 6 февраля ИА «Интерфакс».
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.