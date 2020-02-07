Происшествия
РИА НовостиУмер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Общество
ПФР подготовил примеры заполнения новой формы СЗВ-ТД
С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формирования электронных трудовых книжек.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Общество
Открыты грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем
Грузовые пропускные пункты открыты между Дальним Востоком и Китаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Ивина.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Армия и оружие
Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку
В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Космос
«Ледяное сердце» Плутона управляет атмосферой планеты
Ученые указывают, что данный регион настолько же важен для климата на Плутоне, как океаны для Земли.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Здоровье
Диетолог рассказала, чем полезны семечки
Происшествия
В Ялте волной смыло в море двух человек
Как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, для поиска людей были привлечены водолазы-спасатели, задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком шторме.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Армия и оружие
Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску
Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Культура
Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас
Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Интернет
Google выпустила обновления к 15-летию мобильных карт
Разработчики корпорации создали обновления к своему приложению Google Карты.
Хоккей
Кучеров отметился голом и передачей в 500-м матче в НХЛ
«Тампа» обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:2.
Авто
Toyota Highlander получила спортивную версию XSE
Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Единоборства
Дмитрий Бивол: «Хотел бы бой за титулы Бетербиева»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.