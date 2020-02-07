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Общество Открыты грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем Грузовые пропускные пункты открыты между Дальним Востоком и Китаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Ивина.

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Происшествия В Ялте волной смыло в море двух человек Как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, для поиска людей были привлечены водолазы-спасатели, задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком шторме.

Общество Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.

Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.