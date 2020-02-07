Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУмер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

РИА Новости16:14

Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Lenta.ru16:59

Больница в Ухане подтвердила смерть врача, предупреждавшего о коронавирусе

Дождь16:41

Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

Вести.Ru17:33

Информацию о смерти предупредившего о коронавирусе врача опровергли

РЕН ТВ13:48

СМИ сообщили об остановке сердца у предупредившего о коронавирусе врача

РБК12:24

Global Times опровергла свою информацию о смерти врача Ли Вэньляна в Китае

ТАСС12:34
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Ученые разработали уникальные материалы для ДНК-диагностики

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Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
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Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
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Технологии

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России

Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.
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Турция начала отказываться от российского газа

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ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
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Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru вчера в 12:25
Происшествия

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На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Lenta.ru 16:21
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Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
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Технологии

Солнечные батареи смогут генерировать энергию даже ночью

Авторы статьи уверяют, что их устройство сможет производить до 25% дневной энергии даже в ночные часы.
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Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия 12:04
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
РИА Новости 10:03
Экономика

Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Lenta.ru 16:48
Армия и оружие

Турция начнет выпуск собственных истребителей в 2023 году

РИА Новости вчера в 08:39
Футбол

«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 17:11
Шоу-бизнес

Комик показал Анну Седокову без фотошопа

Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.
Вечерний курьер 01:48
Экономика

Греф оценил влияние последствий коронавируса на экономику

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится длительное время.
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Наука

В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
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Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
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Футбол

Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»

LiveSport.ru 09:56
Общество

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО

В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
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Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости 14:36
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
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IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля

Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
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Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
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Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке

Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
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Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей

Ученые из Франции построили математическую теорию обучения живых организмов при обработке сенсорной информации.
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У итальянки на деснах выросли волосы

В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
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