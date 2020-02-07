Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУмер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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В больнице подтвердили смерть предупредившего о коронавирусе врача

РБКвчера в 18:15

Global Times опровергла свою информацию о смерти врача Ли Вэньляна в Китае

ТАССвчера в 12:34

Больница в Ухане подтвердила смерть врача, предупреждавшего о коронавирусе

Дождьвчера в 16:41

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

РИА Новостивчера в 16:14

Информацию о смерти предупредившего о коронавирусе врача опровергли

РЕН ТВвчера в 13:48

"Он жив, но…": Новость о смерти первым распознавшего эпидемию врача в Китае оказалась фейком

Царьградвчера в 12:59

Предупреждавший о коронавирусе китайский врач все-таки умер

Московский Комсомолецвчера в 17:12
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Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову

Лезги газет вчера в 17:03
Общество

Дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу в музее Казани

2 февраля в центре Казани дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу.
КП - Казань 01:13
Общество

Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр

Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:10
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В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь

В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
Lenta.ru вчера в 15:43
Политика

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
RT на русском вчера в 19:20
Политика

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
РБК вчера в 12:35
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
BFM.ru вчера в 09:23
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Политика

В Чувашии создали новое министерство

Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
REGNUM вчера в 04:55
Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости вчера в 02:55
Здоровье

Шесть столичных клиник получили новое лабораторное оборудование

Шесть столичных клиник получили новое лабораторное оборудование. Оно поможет врачам в диагностике онкологических заболеваний.
Вести Подмосковья 00:13
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 05 февраля в 11:08
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Российская газета вчера в 10:36
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Известия вчера в 12:04
Общество

Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В Москве готовятся установить экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта.
РБК вчера в 22:00
Энергетика

Нефть снова опустилась ниже $55 за баррель

Нефть марки Brent снижается в ходе торговой сессии 6 февраля после роста почти до $57 за баррель.
REGNUM вчера в 10:27
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Политика

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Известия вчера в 23:15
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим

Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.
RT на русском 01:11
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский побил еще один клубный рекорд

Вести.Ru 00:58
Политика

Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане

Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Gazeta.SPb вчера в 16:23
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
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Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
Происшествия

В Ялте человека смыло в штормящее море

Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Российская газета вчера в 06:47
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:15
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