Происшествия
РИА НовостиУмер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову
Общество
Дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу в музее Казани
2 февраля в центре Казани дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу.
Общество
Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр
Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Происшествия
В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь
В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Политика
Британия решила снять с России отдельные торговые санкции
По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
Экономика
Потанин возглавил список богатейших россиян
Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Политика
В Чувашии создали новое министерство
Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
Армия и оружие
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Здоровье
Шесть столичных клиник получили новое лабораторное оборудование
Шесть столичных клиник получили новое лабораторное оборудование. Оно поможет врачам в диагностике онкологических заболеваний.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Общество
Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В Москве готовятся установить экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта.
Энергетика
Нефть снова опустилась ниже $55 за баррель
Нефть марки Brent снижается в ходе торговой сессии 6 февраля после роста почти до $57 за баррель.
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Политика
В правительстве предложили упростить получение российского гражданства
Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Политика
Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Происшествия
В Ялте человека смыло в штормящее море
Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.