Москва, 4 мая 2020, 14:38 — REGNUM Автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни, об этом 4 мая на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин.

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Общество На Украине продлили карантин до 22 мая Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 5

Общество Гимнастка Солдатова показала возможности своего тела Чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором продемонстрировала свою невероятную растяжку.

Общество Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". 1

Общество В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 860

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,4K

Общество Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек. 25

Общество Правительство Украины продлило карантин до 22 мая «Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.

Происшествия Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал. 23

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 3,9K

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. 339

Происшествия В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом. 16

Общество В Саратовской области осталось 2 района без коронавируса По состоянию на 4 мая в регионе осталось 2 муниципалитета из 39, где официально не подтверждена коронавирусная инфекция, - это Турковский и Воскресенский районы. 4

Экономика Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе. 30

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 718

Общество В Латвии потеряли крупный беспилотник Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS. 288

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 61

Политика Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский. 3

Политика Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. 798

Общество Свыше 100 человек в Тверской области вылечили от коронавируса Всего в Тверской области на 2 мая зарегистрировано 610 случаев заболевания коронавирусом – за последние сутки 46 положительных тестов. 16