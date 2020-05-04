Музыка
REGNUMУшел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко
Москва, 4 мая 2020, 14:38 — REGNUM Автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни, об этом 4 мая на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин.
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Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
На Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
Общество
Гимнастка Солдатова показала возможности своего тела
Чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором продемонстрировала свою невероятную растяжку.
Слово и Дело 05:47
Общество
Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом
Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии
Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Происшествия
Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин
В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
Вести.Ru 04:21
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
О состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:01
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
Общество
В Саратовской области осталось 2 района без коронавируса
По состоянию на 4 мая в регионе осталось 2 муниципалитета из 39, где официально не подтверждена коронавирусная инфекция, - это Турковский и Воскресенский районы.
Регион 64 04:36
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 07:06
Футбол
Российские команды не попали в рейтинг самых дорогих футбольных клубов
Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
Профиль вчера в 16:54
Общество
«Боюсь, что ее убьют»: Соловьев о Ксении Собчак и крабовом бизнесе
Popcornnews.ru 06:00
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Политика
Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»
Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
Коммерсантъ 07:09
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Общество
Свыше 100 человек в Тверской области вылечили от коронавируса
Всего в Тверской области на 2 мая зарегистрировано 610 случаев заболевания коронавирусом – за последние сутки 46 положительных тестов.
Тверские ведомости 02 мая в 05:27
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51