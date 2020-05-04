Музыка

ТАССТАССУмер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

Композитор Владимир Бойко, работавший с группой "Ласковый май", умер 3 мая в Воронеже после продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Об этом в понедельник сообщила ТАСС экс-солистка группы Наталья Грозовская.
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Композитор группы «Ласковый май» скончался в Воронеже

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Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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В Воронеже ушел из жизни композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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Умер автор песен «Ласкового мая»

РИА Новости06:31
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Комментарии

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Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
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Появились фото пятидверного Suzuki Jimny

Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
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Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
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Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
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350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

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На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

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В сети появился тизер нового Ford Puma ST

Представители компании Ford показали короткий видеоролик с автомобилем Puma ST. "Заряженная" версия транспортного средства уже готовится к официальной презентации.
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Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей

Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
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Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области

Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
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«Звёздные войны: Войны клонов» подошли к концу

Сегодня, 4 мая, завершился седьмой и финальный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов».
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В Саратовской области около 60 человек устроили вечеринку на турбазе

Около 60 человек устроили вечеринку на туристической базе в Энгельсском районе Саратовской области на фоне ограничений из-за распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

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Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»

Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
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