Общество

RT на русскомRT на русскомУмер легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова.
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