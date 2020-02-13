Общество
RT на русскомУмер легендарный разведчик Алексей Ботян
Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова.
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Авто
УАЗ назвал цены на свои новые автомобили 2020 года
На своем сайте российский автопроизводитель УАЗ опубликовал данные о ценах на новые авто 2020 года: они повысились.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Происшествия
Полицейский покончил с собой в Амурской области
Инфо выяснило, что погибший был полицейским кинологом отдела конвоирования и охраны подозреваемых и обвиняемых райчихинского ИВС.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Футбол
Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточек
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче 26-го тура Лиги 1 против "Дижона".
Политика
В Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу
Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоялось в Минске 12 февраля, в день пятилетия подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Хоккей
Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина
Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Наука
В ДНК западных африканцев обнаружили гены «призрачного» человека
Технологии
Пенсионный фонд предлагает электронные сервисы
Пенсионный фонд продолжает активную работу по развитию своих электронных сервисов, отмечается в сообщении.
Здоровье
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Происшествия
В Приморье задержали украинца, который угрожал устроить стрельбу
Источник в правоохранительных органах рассказал редакции «ФедералПресс», что региону ничего не угрожает.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ
Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала
Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля.
Общество
Финская журналистка оценила обед российских школьников
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Общество
В марте в Красноярск придут 30-градусные морозы
Теплой погодой центральные районы Красноярска радовал февраль – в начале месяца столбик термометра поднимался до +5 градусов.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Фигурное катание
Сизерон: Если Костомаров не видит во мне мужчины, это его проблемы
Гаджеты
Компания Essential Products прекратила свое существование
Некогда успешный стартап Essential Products, созданный одним из разработчиков операционной системы Android Энди Рубином, сегодня объявил о прекращении своей деятельности.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.